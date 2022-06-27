pg schrader
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
Specialty Chief Editor
Digital Learning Innovations
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Taylor's University
Subang Jaya, Malaysia
Associate Editor
Digital Learning Innovations
University of Alicante
Alicante, Spain
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Institute of Education, University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Digital Scholarship
Netaji Subhas University of Technology
Delhi, India
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Institute for Educational Technology of the National Research Council of Italy (CNR)
Palermo, Italy
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Dublin City University
Dublin, Ireland
Associate Editor
Digital Scholarship
University of Texas at Tyler
Tyler, United States
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Levinsky College of Education
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Universidad a Distancia de Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Institute for Educational Technology - National Research Council of Italy
Palermo, Italy
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Oranim Academic College
Kiryat Tiv'on, Israel
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Oslo Metropolitan University
Oslo, Norway
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Pepperdine University
Malibu, United States
Associate Editor
Digital Learning Innovations
The Open University (United Kingdom)
Milton Keynes, United Kingdom
Associate Editor
Digital Learning Innovations