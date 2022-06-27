terrell lamont strayhorn, phd
Virginia Union University
Richmond, United States
Specialty Chief Editor
Higher Education
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Higher Education
Imam Abdulrahman Bin Faisal University
Dammam, Saudi Arabia
Associate Editor
Higher Education
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV), Instituto Politénico de Viseu
Viseu, Portugal
Associate Editor
Higher Education
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Higher Education
Avalon University
Willemstad, Curaçao
Associate Editor
Higher Education
Robert Gordon University
Aberdeen, United Kingdom
Associate Editor
Higher Education
University of Salamanca
Salamanca, Spain
Associate Editor
Higher Education
The Open University (United Kingdom)
Milton Keynes, United Kingdom
Associate Editor
Higher Education
Institute for the Future of Education, Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM)
Monterrey, Mexico
Associate Editor
Higher Education
DrEducation Research
India, India
Associate Editor
Higher Education
Harvard University
Cambridge, United States
Associate Editor
Higher Education
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Higher Education
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Higher Education
Universiteti Haxhi Zeka
Peja, Serbia
Associate Editor
Higher Education