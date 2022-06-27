g. sue kasun
Georgia State University
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Language, Culture and Diversity
Sultan Zainal Abidin University
Kuala Terengganu, Malaysia
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
James Madison University
Harrisonburg, United States
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
Eastern Michigan University
Ypsilanti, United States
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
Department of Education, Faculty of Education Sciences, University of Almería
Almería, Spain
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
Clemson University
Clemson, United States
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
Lebanese International University
Beirut, Lebanon
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
Faculty of Education, University of Murcia, Spain. Full Professor .
Murcia, Spain
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
The Education University of Hong Kong
Tai Po, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
Hunan Institute of Science and Technology
Yueyang, China
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
Urmia University
Urmia, Iran
Associate Editor
Language, Culture and Diversity
Kozminski University
Warsaw, Poland
Associate Editor
Language, Culture and Diversity