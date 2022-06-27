margaret grogan
Chapman University
Orange, United States
Specialty Chief Editor
Leadership in Education
Lahore College for Women University
Lahore, Pakistan
Associate Editor
Leadership in Education
Faculty of Education, National University of Malaysia
Bangi, Malaysia
Associate Editor
Leadership in Education
Department of Public Leadership and Social Enterprise, Business School, The Open University
Milton Keynes, United Kingdom
Associate Editor
Leadership in Education
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Leadership in Education
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Leadership in Education
University of San Diego
San Diego, United States
Associate Editor
Leadership in Education
Miami University
Oxford, United States
Associate Editor
Leadership in Education
Touro University
New York City, United States
Associate Editor
Leadership in Education
Arkansas State University
Jonesboro, United States
Associate Editor
Leadership in Education
University of Cambodia
Phnom Penh, Cambodia
Associate Editor
Leadership in Education
University of Education Upper Austria
Linz, Austria
Associate Editor
Leadership in Education
Achva Academic College
Arugot, Israel
Associate Editor
Leadership in Education
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Leadership in Education
University of Tennessee Knoxville College of Education, Health, and Human Science
Knoxville, United States
Associate Editor
Leadership in Education
The University of Iowa
Iowa City, United States
Associate Editor
Leadership in Education