maria beatrice ligorio
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Specialty Chief Editor
Psychology in Education
Center for Advanced Research in Education, University of Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Psychology in Education
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Psychology in Education
State University of Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Psychology in Education
Universidad CEU Cardenal Herrera
Valencia, Spain
Associate Editor
Psychology in Education
Infante D. Henrique Portucalense University
Porto, Portugal
Associate Editor
Psychology in Education
10Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). NÌKE Research Group. Faculty of Health
Logroño, Spain
Associate Editor
Psychology in Education
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Psychology in Education
Gallup
Richmond, United States
Associate Editor
Psychology in Education
University of Johannesburg, Department of Psychology
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Psychology in Education
Polytechnic University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Psychology in Education
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Psychology in Education
Centro de Investigação em Ciência Psicológica, Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Psychology in Education
Higher Institute of Education and Science (ISEC)
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Psychology in Education
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Psychology in Education
Department of Human Sciences, Libera Università Maria SS. Assunta University
Rome, Italy
Associate Editor
Psychology in Education