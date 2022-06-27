karina adbo
Malmö University
Malmö, Sweden
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STEM Education
Malmö University
Malmö, Sweden
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STEM Education
Acadia University
Wolfville, Canada
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STEM Education
Kingston University
Kingston upon Thames, United Kingdom
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STEM Education
School of Engineering, University of Minho
Guimarães, Portugal
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STEM Education
Ministry of Education (Singapore)
Singapore, Singapore
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STEM Education
Arizona State University
Tempe, United States
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STEM Education
Universitas PGRI Mpu Sindok
Nganjuk, Indonesia
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STEM Education
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
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STEM Education
Technion Israel Institute of Technology
Haifa, Israel
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STEM Education
Faculty of Education, Hacettepe University
Ankara, Türkiye
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STEM Education
Pedagogical University of Kraków
Kraków, Poland
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STEM Education
University of Gaziantep
Gaziantep, Türkiye
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STEM Education
University of San Diego
San Diego, United States
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STEM Education
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
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STEM Education
Beloit College
Beloit, United States
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STEM Education
Faculty of Education, University of Pristina
Prishtina, Albania
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STEM Education