marta abelha
Universidade Aberta
Lisbon, Portugal
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Universidade Aberta
Lisbon, Portugal
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Pegaso University
Naples, Italy
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Tallinn University
Tallinn, Estonia
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RMIT University
Melbourne, Australia
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Alpine School District
American Fork, United States
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Kazan Federal University
Kazan, Russia
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University of Hamburg
Hamburg, Germany
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University for Development Studies
Tamale, Ghana
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Ministry of Education, Universities and Research
Rome, Italy
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Carnegie School of Education, Leeds Beckett University
Leeds, United Kingdom
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Harlem Children's Zone
New York, United States
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University of Münster
Münster, Germany
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University of Winnipeg
Winnipeg, Canada
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Bhutta College Of Education
Ludhiana, India
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University of León
León, Spain
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University of Valencia
Valencia, Spain
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