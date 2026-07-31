 Skip to main content
Type at least 3 characters

422 articles

articles

Original Research

Published on 27 May 2025

Gut microbiota is involved in the exacerbation of adrenal glucocorticoid steroidogenesis in diabetic animals by activation of the TLR4 pathway

in Molecular and Structural Endocrinology

  • Nathalia Santos Magalhães
  • Amanda Silva Chaves
  • Beatriz Thomasi
  • Daniella Bianchi Reis Insuela
  • Heidi Pauer
  • Amanda Mendes Rêgo
  • Cristiane Cassiolato Pires Hardoim
  • Luis Caetano Martha Antunes
  • Patrícia Machado Rodrigues e Silva
  • Marco Aurélio Martins
Frontiers in Endocrinology
doi 10.3389/fendo.2025.1555203
  • 4,770 views
  • 4 citations