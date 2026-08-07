Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Association of MASLD with Chronic Kidney Disease According to Metabolic Profiles and Fibrosis Severity: A KNHANES Analysis
in Renal Endocrinology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Renal Endocrinology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Renal Endocrinology
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Renal Endocrinology
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Renal Endocrinology
Review
Published on 31 Jul 2026
in Renal Endocrinology
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Accepted on 28 Jul 2026
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Systematic Review
Accepted on 23 Jul 2026
in Renal Endocrinology
Systematic Review
Published on 22 Jul 2026
in Renal Endocrinology
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Published on 21 Jul 2026
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Accepted on 20 Jul 2026
in Renal Endocrinology
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Published on 15 Jul 2026
in Renal Endocrinology
Original Research
Published on 13 Jul 2026
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Systematic Review
Accepted on 10 Jul 2026
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Published on 09 Jul 2026
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Original Research
Published on 07 Jul 2026
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Original Research
Published on 06 Jul 2026
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Systematic Review
Published on 03 Jul 2026
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Published on 30 Jun 2026
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Retraction
Published on 26 Jun 2026
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Original Research
Published on 23 Jun 2026
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Published on 23 Jun 2026
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Published on 23 Jun 2026
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Original Research
Published on 19 Jun 2026
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Published on 18 Jun 2026
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