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Long-term Efficacy and Safety of Thermal Ablation for Low-risk Papillary Thyroid Carcinoma
- Zhicheng Yao
- Jung Hwan Baek
- Jie Ren
- Tinghui Yin
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