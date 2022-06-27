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AI-Driven Digital Twins for Optimization and Resilience of Bioenergy Systems
- Mohamad Nassereddine
- Obada Al Khatib
- Ali Hellany
- Ghalia Nassreddine
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