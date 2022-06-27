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Organic Rankine Cycle and Carnot Battery Systems for Thermal Energy Storage and Energy Flexibility
- Ricardo Mendes
- Helder Santos
- Márcio Santos
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