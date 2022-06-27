shripad t revankar
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Nuclear Energy
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Nuclear Energy
Politecnico di Milano
Milan, Italy
Associate Editor
Nuclear Energy
Idaho National Laboratory (DOE)
Idaho Falls, United States
Associate Editor
Nuclear Energy
Kansas State University
Manhattan, United States
Associate Editor
Nuclear Energy
Institute of Engineering Thermophysics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Nuclear Energy
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Nuclear Energy
Research Institute of Smart Ageing, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
Hong Kong, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Nuclear Energy
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Nuclear Energy
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Nuclear Energy
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, United States
Associate Editor
Nuclear Energy
Sinop University
Sinop, Türkiye
Associate Editor
Nuclear Energy
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Nuclear Energy
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, United States
Associate Editor
Nuclear Energy
Helmholtz Center Dresden-Rossendorf, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Dresden, Germany
Associate Editor
Nuclear Energy
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Nuclear Energy