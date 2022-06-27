michael carbajales-dale
Clemson University
Clemson, United States
Specialty Chief Editor
Sustainable Energy Systems
Norwegian University of Life Sciences
As, Norway
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
Technology Innovation Institute (TII)
Masdar City, United Arab Emirates
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
University of Siena
Siena, Italy
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
Beijing Normal University
Beijing, China
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
UMR7563 Laboratoire d'énergétique et de mécanique théorique et appliquée (LEMTA)
Vandœuvre-lès-Nancy, France
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
Paulista University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
Olabisi Onabanjo University
Ago Iwoye, Nigeria
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
Institute of Engineering Thermophysics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
Deggendorf Institute of Technology
Deggendorf, Germany
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
Mayor of the Greek Island Nisyros
Mandraki, Greece
Associate Editor
Sustainable Energy Systems
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Sustainable Energy Systems