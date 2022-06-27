felice arena
Mediterranea University of Reggio Calabria
Reggio Calabria, Italy
Specialty Chief Editor
Wave and Tidal Energy
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
Florida Atlantic University
Boca Raton, United States
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
University of Bath
Bath, United Kingdom
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
University College Cork
Cork, Ireland
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
Mediterranea University of Reggio Calabria
Reggio Calabria, Italy
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
Dalian University of Technology
Dalian, China
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
Mediterranea University of Reggio Calabria
Reggio Calabria, Italy
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
Dalian University of Technology
Dalian, China
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
Tianjin University
Tianjin, China
Associate Editor
Wave and Tidal Energy
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Wave and Tidal Energy