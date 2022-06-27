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Computational Design, Structural Analysis, and Mooring Optimization for Offshore Wave and Tidal Energy Converters
- Thiago Pontin Tancredi
- Dimitrios Konispoliatis
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