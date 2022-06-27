david howe wood
University of Calgary
Calgary, Canada
Specialty Chief Editor
Wind Energy
Autonomous University of Queretaro
Santiago de Querétaro, Mexico
Associate Editor
Wind Energy
Dayananda Sagar University
Bengaluru, India
Associate Editor
Wind Energy
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Wind Energy
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Wind Energy
DNV (Bristol)
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Wind Energy
National Institute of Technology, Silchar
Silchar, India
Associate Editor
Wind Energy
DTU Wind, Technical University of Denmark
Roskilde, Denmark
Associate Editor
Wind Energy
Technical University of Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Wind Energy
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Wind Energy
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Wind Energy
University of the Basque Country
Bilbao, Spain
Associate Editor
Wind Energy
University of Guanajuato
Guanajuato, Mexico
Associate Editor
Wind Energy
University of Castilla-La Mancha
Ciudad Real, Spain
Associate Editor
Wind Energy
Autonomous University of Queretaro
Santiago de Querétaro, Mexico
Associate Editor
Wind Energy
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Wind Energy