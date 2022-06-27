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Aerodynamic Loads, Aeroelastic Response, and Performance Optimization in Wind Energy Systems
- Shine Win Naung
- Yufeng Yao
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