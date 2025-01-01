bosede ngozi adeleye
University of Lincoln
Lincoln, United Kingdom
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
University of Lincoln
Lincoln, United Kingdom
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Central Bank Of Nigeria
Abuja, Nigeria
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Tsinghua University
Beijing, China
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
University of Bucharest
Bucharest, Romania
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Cairo University
Giza, Egypt
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Czech University of Life Sciences Prague
Prague, Czechia
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Qatar University
Doha, Qatar
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Autonomous University of Chile
Santiago, Chile
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Indonesia
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Jenderal Soedirman University
Purwokerto, Indonesia
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
University of Lahore
Lahore, Pakistan
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Guangzhou College, South China University of Technology
Guangzhou, China
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Qatar University
Doha, Qatar
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Universiti Utara Malaysia
Sintok, Malaysia
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
National Research University Higher School of Economics
Moscow, Russia
Community Reviewer
Environmental Economics and Management
Department of Applied Economics, Faculty of Economics and Business, University of Murcia
Murcia, Spain
Community Reviewer
Environmental Economics and Management