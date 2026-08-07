Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Embodied water-energy responsibility across Yangtze River Economic Belt supply chains
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Environmental Systems Engineering
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Soil Processes
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Social-Ecological Urban Systems
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Interdisciplinary Climate Studies
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Environmental Policy and Governance
Retraction
Published on 07 Aug 2026
in Environmental Economics and Management
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Environmental Informatics and Remote Sensing
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Land Use Dynamics
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Toxicology, Pollution and the Environment
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Environmental Policy and Governance
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Environmental Informatics and Remote Sensing
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Land Use Dynamics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Biogeochemical Dynamics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Environmental Policy and Governance
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Freshwater Science
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Drylands
Retraction
Published on 06 Aug 2026
in Environmental Economics and Management
Retraction
Published on 06 Aug 2026
in Environmental Economics and Management
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Environmental Informatics and Remote Sensing
Systematic Review
Published on 06 Aug 2026
in Social-Ecological Urban Systems
Policy and Practice Reviews
Published on 06 Aug 2026
in Environmental Policy and Governance
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Environmental Economics and Management
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Freshwater Science
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Environmental Systems Engineering