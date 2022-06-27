martin siegert
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Environmental Science
Griffith University
Nathan, Australia
Specialty Chief Editor
Freshwater Science
University of Salento
Lecce, Italy
Specialty Chief Editor
Land Use Dynamics
Global Evergreening Alliance
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Ecosystem Restoration
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Interdisciplinary Climate Studies
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Laxenburg, Austria
Specialty Chief Editor
Environmental Citizen Science
Humboldt University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Social-Ecological Urban Systems
New Mexico State University
Las Cruces, United States
Specialty Chief Editor
Drylands
University of Marburg
Marburg, Germany
Specialty Chief Editor
Environmental Informatics and Remote Sensing
Tropical Research and Education Center, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida
Homestead, United States
Specialty Chief Editor
Soil Processes
Nanjing University of Information Science and Technology
Nanjing, China
Specialty Chief Editor
Atmosphere and Climate
Natural Resources Institute Finland (Luke)
Helsinki, Finland
Specialty Chief Editor
Environmental Economics and Management
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Laxenburg, Austria
Specialty Chief Editor
Environmental Economics and Management
University of California, Irvine
Irvine, United States
Specialty Chief Editor
Toxicology, Pollution and the Environment
University of Geneva
Geneva, Switzerland
Specialty Chief Editor
Biogeochemical Dynamics
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Specialty Chief Editor
Water and Wastewater Management