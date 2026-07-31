Submit your research
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Ready to publish? Check out our author guidelines for everything you need to know about submission, from choosing a journal and section to preparing your manuscript.
Reviewing a manuscript? See our editorial guidelines for everything you need to know about Frontiers’ peer review process.
Our rigorous, transparent peer review process combines expert review and constructive dialogue to strengthen your manuscript.
Article processing charges (APCs) apply to articles that are accepted for publication by our external editors, following rigorous peer review.
Global Evergreening Alliance
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Ecosystem Restoration
World Agroforestry Centre (Kenya)
Nairobi, Kenya
Associate Editor
Ecosystem Restoration
World Agroforestry (Burkina Faso)
Ouagadougou, Burkina Faso
Associate Editor
Ecosystem Restoration
Regional Center for Multidisciplinary Research, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Ecosystem Restoration