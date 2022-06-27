lalisa a duguma
Global Evergreening Alliance
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Ecosystem Restoration
World Agroforestry Centre (Kenya)
Nairobi, Kenya
Associate Editor
Ecosystem Restoration
World Agroforestry (Burkina Faso)
Ouagadougou, Burkina Faso
Associate Editor
Ecosystem Restoration
Regional Center for Multidisciplinary Research, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Ecosystem Restoration
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
Tlaquepaque, Mexico
Associate Editor
Ecosystem Restoration
University of Portsmouth
Portsmouth, United Kingdom
Associate Editor
Ecosystem Restoration
CONICET & University of Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Ecosystem Restoration
Guangdong Academy of Science (CAS)
Guangzhou, China
Associate Editor
Ecosystem Restoration
Independent researcher
Bothell, United States
Associate Editor
Ecosystem Restoration
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Ecosystem Restoration
United States Environmental Protection Agency (EPA)
Washington, United States
Associate Editor
Ecosystem Restoration
South African National Biodiversity Institute
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Ecosystem Restoration
Rio de Janeiro State University
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Ecosystem Restoration
Lake Forest College
Lake Forest, United States
Associate Editor
Ecosystem Restoration
University of Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Ecosystem Restoration
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL)
Birmensdorf, Switzerland
Associate Editor
Ecosystem Restoration