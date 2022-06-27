pierluigi (enrico) bonello
The Ohio State University
Columbus, United States
Specialty Chief Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Higher Institute of Agronomy, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Murdoch University
Perth, Australia
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Southern Swedish Forest Research Centre, Faculty of Forest Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
Alnarp, Sweden
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Department of Natural Resources (Canada)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Department of Agriculture, University of Sassari
Sassari, Italy
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Pacific Forestry Centre, Natural Resources Canada
Victoria, Canada
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
Grimstad, Norway
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Institute for Sustainable Plant Protection, National Research Council (CNR)
Turin, Italy
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
INRA Centre Nancy-Lorraine
Champenoux, France
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Forest Health Protection, Forest Service (USDA)
Durham, United States
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Federal University of Espirito Santo
Vitória, Brazil
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL)
Birmensdorf, Switzerland
Associate Editor
Pests, Pathogens and Invasions