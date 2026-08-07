Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Age-class effects on fertility variation and associated reproductive parameters in Cedrus libani
in Forest Management
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Forest Management
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Forest Management
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Forest Soils
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Forest Soils
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in People and Forests
Editorial
Accepted on 05 Aug 2026
in Forest Management
Correction
Accepted on 04 Aug 2026
in People and Forests
Editorial
Published on 04 Aug 2026
in People and Forests
Policy and Practice Reviews
Published on 03 Aug 2026
in Forest Management
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Forest Soils
Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Forests and the Atmosphere
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Forest Management
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Forest Disturbance
Review
Published on 30 Jul 2026
in Fire and Forests
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Forest Management
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Forest Management
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in People and Forests
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Forest Ecophysiology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in People and Forests
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Temperate and Boreal Forests
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Forest Ecophysiology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Forest Hydrology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Forest Management