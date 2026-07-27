Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
Comprehensive whole genome hybrid assembly unravel genes and secretome of Albugo candida (Indian isolate) causing white rust disease in Brassica juncea
in Fungal Genomics and Evolution
- 194 views
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Data Report
Published on 05 Jun 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 21 May 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 15 May 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Brief Research Report
Published on 17 Apr 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Editorial
Published on 13 Apr 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 10 Feb 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 27 Jan 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 05 Dec 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 24 Oct 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 18 Sep 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 15 Aug 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 14 Aug 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 30 Jul 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 17 Jul 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Editorial
Published on 13 Jun 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 15 May 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 05 Feb 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Original Research
Published on 24 Jan 2025
in Fungal Genomics and Evolution
Correction
Published on 20 Aug 2024
in Fungal Genomics and Evolution
Review
Published on 30 Jun 2023
in Fungal Genomics and Evolution