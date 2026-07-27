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Original Research

Published on 14 Jan 2026

Marine macroalgae-associated fungi from Yacila and Los Cangrejos beaches (Northern Peru) and previously selected marine bacteria evaluated as plant growth promoters in maize under saline stress

in Fungi-Plant Interactions

  • Liset Milagros Arcela-Castro
  • Danay Betsabe Morales-Medina
  • Miriam Marleni Rosales-Cuentas
  • Carlos Augusto Salazar-Sandoval
  • Heber Peleg Cornelio-Santiago
  • Jube Ciro Portalatino-Zevallos
  • Edwin Jorge Vega-Portalatino
Frontiers in Fungal Biology
doi 10.3389/ffunb.2025.1726850
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