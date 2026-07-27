Frontiers in Fungal Biology

Original Research
Published on 27 Jul 2026
AgriFusionNet: a context-aware multimodal leaf disease diagnosis and classification system for sustainable plant health monitoring
in Fungi-Plant Interactions
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Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Fungi-Plant Interactions
Brief Research Report
Published on 08 Jul 2026
in Fungi-Plant Interactions
Review
Published on 26 Jun 2026
in Fungi-Plant Interactions
Editorial
Published on 28 Apr 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Fungi-Plant Interactions
Editorial
Published on 24 Mar 2026
in Fungi-Plant Interactions
Editorial
Published on 17 Mar 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 16 Mar 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 13 Mar 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 10 Mar 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 24 Feb 2026
in Fungi-Plant Interactions
Data Report
Published on 02 Feb 2026
in Fungi-Plant Interactions
Review
Published on 22 Jan 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 19 Jan 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 14 Jan 2026
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 10 Dec 2025
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 27 Nov 2025
in Fungi-Plant Interactions
Original Research
Published on 06 Nov 2025
in Fungi-Plant Interactions
Correction
Published on 08 Oct 2025
in Fungi-Plant Interactions
Review
Published on 16 Sep 2025
in Fungi-Plant Interactions
Review
Published on 01 Sep 2025
in Fungi-Plant Interactions
Editorial
Published on 29 Jul 2025
in Fungi-Plant Interactions