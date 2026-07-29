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Original Research

Published on 11 Mar 2026

Analysis of 386 alternative medicinal products implicated in liver injury reveal clinically relevant associations with potentially hepatotoxic botanicals, pharmaceutical adulteration, heavy metal contamination, and undisclosed animal content

in Hepatology

  • Cyriac Abby Philips
  • Tharun Tom Oommen
  • Arif Hussain Theruvath
  • Aryalakshmi Sreemohan
  • Ambily Baby
  • Rizwan Ahamed
  • Ajit Tharakan
  • Philip Augustine
Frontiers in Gastroenterology
doi 10.3389/fgstr.2026.1784785
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