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Original Research

Published on 23 Oct 2025

aiGeneR 3.0: an enhanced deep network model for resistant strain identification and multi-drug resistance prediction in Escherichia coli causing urinary tract infection using next-generation sequencing data

in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics

  • Debasish Swapnesh Kumar Nayak
  • Abhilash Pati
  • Amrutanshu Panigrahi
  • Mudassir Khan
  • Bayan Alabdullah
  • Santanu Kumar Sahoo
  • Bibhuprasad Sahu
  • Abrar Almjally
  • Saurav Mallik
  • Tripti Swarnkar
Frontiers in Genetics
doi 10.3389/fgene.2025.1651917
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  • 1 citation