Frontiers in Genetics

Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
DEVELOPMENT OF A PCR-BASED TECHNIQUE FOR GENOTYPING UGT1A1 GENE AND DISTRIBUTION OF RS3064744 ALLELES IN THE RUSSIAN POPULATION
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
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Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Opinion
Accepted on 30 Jun 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Brief Research Report
Published on 30 Mar 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Brief Research Report
Published on 27 Feb 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Editorial
Published on 16 Feb 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 12 Feb 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Review
Published on 02 Jan 2026
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Case Report
Published on 01 Dec 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 23 Oct 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 25 Sep 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Correction
Published on 08 Jul 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Review
Published on 24 Jun 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Case Report
Published on 17 Jun 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 04 Jun 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 29 May 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 20 May 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Review
Published on 30 Apr 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 17 Apr 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Systematic Review
Published on 20 Feb 2025
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 23 Oct 2024
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Original Research
Published on 11 Sep 2024
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Mini Review
Published on 30 Aug 2024
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Editorial
Published on 20 Aug 2024
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
Editorial
Published on 18 Apr 2024
in Pharmacogenetics and Pharmacogenomics