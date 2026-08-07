Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Evaluating Risk Factors Affecting Chronic Wound Healing: A Comprehensive Analysis Using Logistic Regression and Neural Network Models
in Health Policy and Management
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Health Policy and Management
Systematic Review
Published on 04 Aug 2026
in Health Policy and Management
Systematic Review
Published on 04 Aug 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Health Policy and Management
Perspective
Accepted on 20 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Health Policy and Management
Policy Brief
Published on 15 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Accepted on 06 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Health Policy and Management
Review
Published on 02 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Health Policy and Management
Review
Published on 01 Jul 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Health Policy and Management