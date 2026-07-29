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Original Research

Accepted on 16 Jul 2026

Perceived feasibility of peer-delivered mental health and psychosocial support interventions for people living with HIV at Ryan White-funded clinics in the southeastern United States: A Consolidated Framework for Implementation Research study of health care worker perspectives

in Mental Health Services

  • Caroline W. Kokubun
  • Sophia C. Garbarino
  • Celeste Ellison
  • Benjamin G Druss
  • Briana A. Woods-Jaeger
  • Ameeta Kalokhe
  • Jessica McDermott Sales
Frontiers in Health Services
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