Brief Research Report
Published on 22 Jul 2026
Who said it—and did it fit the speaker's age? How age-typicality of named objects improves source memory
in Bilingualism
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Brief Research Report
Published on 22 Jul 2026
in Bilingualism
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Bilingualism
Review
Published on 03 Jul 2026
in Bilingualism
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Bilingualism
Brief Research Report
Published on 04 Jun 2026
in Bilingualism
Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Bilingualism
Correction
Published on 20 Apr 2026
in Bilingualism
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Bilingualism
Original Research
Published on 08 Apr 2026
in Bilingualism
Original Research
Published on 31 Mar 2026
in Bilingualism
Original Research
Published on 11 Mar 2026
in Bilingualism
Original Research
Published on 06 Mar 2026
in Bilingualism
Original Research
Published on 12 Feb 2026
in Bilingualism
Editorial
Published on 22 Jan 2026
in Bilingualism
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Bilingualism
Review
Published on 18 Dec 2025
in Bilingualism
Original Research
Published on 02 Dec 2025
in Bilingualism
Original Research
Published on 17 Nov 2025
in Bilingualism
Original Research
Published on 11 Nov 2025
in Bilingualism
Original Research
Published on 07 Nov 2025
in Bilingualism
Original Research
Published on 27 Oct 2025
in Bilingualism
Original Research
Published on 10 Oct 2025
in Bilingualism
Original Research
Published on 24 Sep 2025
in Bilingualism
Original Research
Published on 02 Sep 2025
in Bilingualism