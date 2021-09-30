stanislav n. gorb
University of Kiel
Kiel, Germany
Specialty Chief Editor
Biomechanical Engineering
University of Tehran
Tehran, Iran
Associate Editor
Biomechanical Engineering
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Biomechanical Engineering
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Biomechanical Engineering
Brown University
Providence, United States
Associate Editor
Biomechanical Engineering
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Biomechanical Engineering
University Medical Center Utrecht
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Biomechanical Engineering
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Biomechanical Engineering
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Biomechanical Engineering
University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Associate Editor
Biomechanical Engineering
Université Gustave Eiffel
Bouguenais, France
Associate Editor
Biomechanical Engineering
IDMEC, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Biomechanical Engineering
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Biomechanical Engineering
University of Science and Technology (UTP)
Bydgoszcz, Poland
Associate Editor
Biomechanical Engineering
Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Biomechanical Engineering
University of Southern Denmark
Odense, Denmark
Associate Editor
Biomechanical Engineering