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Mechanobiology and New Approach Methodologies: Multiscale Engineering Platforms for Human-Relevant Biology
- Naga Rama Mani Manohar Prasad Koduri Veera Venkata
- Noor Al-Maslamani
- Mangesh Kulkarni
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