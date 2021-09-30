amit bandyopadhyay
Washington State University
Pullman, United States
Specialty Chief Editor
Digital Manufacturing
Ecole Centrale de Nantes
Nantes, France
Associate Editor
Digital Manufacturing
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Digital Manufacturing
University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom
Associate Editor
Digital Manufacturing
Central Glass and Ceramic Research Institute (CSIR)
Calcutta, India
Associate Editor
Digital Manufacturing
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Associate Editor
Digital Manufacturing
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Digital Manufacturing
Southwest University
Chongqing, China
Associate Editor
Digital Manufacturing
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Digital Manufacturing
Wuhan Textile University
Wuhan, China
Associate Editor
Digital Manufacturing
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Digital Manufacturing
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Digital Manufacturing
National Tsing Hua University
Hsinchu City, Taiwan
Associate Editor
Digital Manufacturing
Central Glass and Ceramic Research Institute (CSIR)
Calcutta, India
Associate Editor
Digital Manufacturing
North-West University
Potchefstroom, South Africa
Associate Editor
Digital Manufacturing