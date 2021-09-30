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Intelligent Perception and Safe Navigation Control for Autonomous Unmanned Systems in Complex Environments
- Xiaojie Sun
- Guohua Wu
- Pengcheng Liu
- Yang Cao
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