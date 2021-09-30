nariman sepehri
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Specialty Chief Editor
Mechatronics
Indiana University, Purdue University Indianapolis
Indianapolis, United States
Associate Editor
Mechatronics
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Mechatronics
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Mechatronics
Villanova University
Villanova, United States
Associate Editor
Mechatronics
Federal Institute of Pernambuco
Recife, Brazil
Associate Editor
Mechatronics
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Mechatronics
Florida Advanced Technological Education Center
Orlando, United States
Associate Editor
Mechatronics
Delft University of Technology
Delft, Netherlands
Associate Editor
Mechatronics
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Mechatronics
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, China
Associate Editor
Mechatronics
Faculty of Engineering, Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Mechatronics
Institute for Infocomm Research (A*STAR)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Mechatronics
University of Boumerdés
Boumerdès, Algeria
Associate Editor
Mechatronics
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
Associate Editor
Mechatronics
Bialystok University of Technology
Bialystok, Poland
Associate Editor
Mechatronics