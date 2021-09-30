guoqiang li
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Specialty Chief Editor
Solid and Structural Mechanics
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Bang Sue District, Thailand
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
Semnan University
Semnan, Iran
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
Amirkabir University of Technology
Tehran, Iran
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering, University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
Old Dominion University
Norfolk, United States
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
American University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
Chongqing University
Chongqing, China
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics
Wuhan University
Wuhan, China
Associate Editor
Solid and Structural Mechanics