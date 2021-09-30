xj jing
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Vibration Systems
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Vibration Systems
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
Shenzhen, China
Associate Editor
Vibration Systems
Vorarlberg University of Applied Sciences
Dornbirn, Austria
Associate Editor
Vibration Systems
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Vibration Systems
Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Vibration Systems
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Vibration Systems
Ecole Centrale de Lyon
Écully, France
Associate Editor
Vibration Systems
Tongji University
Shanghai, China
Associate Editor
Vibration Systems
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Vibration Systems
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Vibration Systems
Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
Associate Editor
Vibration Systems
École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques
Besançon, France
Associate Editor
Vibration Systems
AGH University of Science and Technology
Kraków, Poland
Associate Editor
Vibration Systems
Department of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Vibration Systems
Hunan University
Changsha, China
Associate Editor
Vibration Systems