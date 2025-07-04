Original Research
Published on 04 Jul 2025
Influence of varying twin-roll casting conditions on the microstructure and texture development and mechanical properties of a Mg-6.8Y-2.5Zn-0.4Zr alloy
- 2,278 views
Original Research
Published on 04 Jul 2025
Original Research
Published on 28 Apr 2025
Original Research
Published on 14 Mar 2025
Original Research
Published on 26 Sep 2023
Original Research
Published on 06 Sep 2023
Original Research
Published on 01 Sep 2023
Perspective
Published on 09 Jun 2023
Review
Published on 17 Mar 2023
Original Research
Published on 13 Mar 2023
Original Research
Published on 05 Jan 2023
Original Research
Published on 23 Dec 2022
Original Research
Published on 02 Dec 2022
Original Research
Published on 17 Nov 2022
Original Research
Published on 17 Nov 2022
Perspective
Published on 29 Sep 2022
Original Research
Published on 14 Jul 2022
Specialty Grand Challenge
Published on 25 May 2022
Field Grand Challenge
Published on 03 May 2022