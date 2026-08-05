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Original Research

Published on 07 Apr 2026

Anterolateral, lateral, and posterior corridors to complex skull base lesions in sphenocavernous and petroclival regions: microsurgical anatomy with three-dimensional reconstructions and illustrative cases

in Neuro-Oncology and Neurosurgical Oncology

  • Umut Tan Sevgi
  • Umid Sulaimanov
  • Taha Ş. Korkmaz
  • M. Hakan Şahin
  • Bilal Yekeler
  • Abdullah Keleş
  • Öykü Öztürk
  • Franco Vera Figueroa
  • Ufuk Erginoğlu
  • Abuzer Güngör
Frontiers in Neurology
doi 10.3389/fneur.2026.1736101
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