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Clinical Trial

Published on 08 Apr 2026

A full-spectrum aqueous extract of black cardamom (Amomum subulatum) improves focus/alertness and executive function: a randomized, double-blinded, placebo- and active-controlled, comparative study in healthy working-class participants

in Neuropharmacology

  • Jestin V. Thomas
  • M. E. Mohan
  • Syam S. Das
  • Nithyanandam Allimuthu
  • Sheena Devasia
  • P. A. Aneesa
  • Krishnakumar Illathu Madhavamenon
  • Baby Chakrapani Pulikkaparambil Sasidharan
Frontiers in Neuroscience
doi 10.3389/fnins.2026.1786880
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