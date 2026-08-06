Clinical Trial
Accepted on 06 Aug 2026
COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF THERAPEUTIC ULTRASOUND AND PHARMACOTHERAPY IN THE MANAGEMENT OF MUSCULAR TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS : A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL
in Oral and Maxillofacial Surgery
Clinical Trial
Accepted on 06 Aug 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Review
Published on 03 Aug 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Case Report
Published on 03 Aug 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Case Report
Accepted on 31 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Case Report
Accepted on 30 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Case Report
Published on 30 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Case Report
Published on 30 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Case Report
Published on 24 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Editorial
Published on 21 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Case Report
Published on 21 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Mini Review
Accepted on 16 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Review
Accepted on 15 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Systematic Review
Accepted on 13 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Systematic Review
Published on 30 Jun 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery
Systematic Review
Published on 24 Jun 2026
in Oral and Maxillofacial Surgery