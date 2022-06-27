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Advances in Temporomandibular Disorders and Orofacial Pain: Mechanisms, Imaging Biomarker Integration, and Minimally Invasive Care Pathways
- Matteo Val
- Margherita Gobbo
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