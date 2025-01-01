flávia almeida
Faculty of Medical Sciences, Santa Casa of Sao Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Faculty of Medical Sciences, Santa Casa of Sao Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
European Academy of Paediatrics (EAP)
Brussels, Belgium
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
Lausanne, Switzerland
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Johns Hopkins Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Children’s Health Ireland
Dublin, Ireland
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Service de Pédiatrie Générale et Urgences Pédiatriques, Hôpital Louis-Mourier
Colombes, France
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Morgan Stanley Children's Hospital
New York, United States
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
École des Hautes Etudes en Santé Publique
Rennes, France
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild
Paris, France
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
INSERM U1153 Centre de Recherche Épidémiologie et Statistique
Paris, France
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Meyer University Hospital, University of Florence
Florence, Italy
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
University of Foggia
Foggia, Italy
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Children's Health Queensland
Brisbane, Australia
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Johns Hopkins Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care
Boston Children's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Community Reviewer
General Pediatrics and Pediatric Emergency Care