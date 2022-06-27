sally radovick
Department of Pediatrics, Robert Wood Johnson Medical School, Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Specialty Chief Editor
Pediatric Endocrinology
Laboratory of Chemistry and Endocrinology, University Hospital of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Department of Medical Sciences, Frank H. Netter MD School of Medicine, Quinnipiac University
Hamden, United States
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Federal University of Bahia (UFBA)
Salvador, Brazil
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Medical School, Adnan Menderes University
Aydin, Türkiye
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Niño Jesús University Children's Hospital
Madrid, Spain
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Department of Human Pathology in Adulthood and Childhood Gaetano Barresi, University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Researcher of Alma Mater Studiorum - University Hospital S.Orsola Malpighi
Bologna, Italy
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Manchester University NHS Foundation Trust (MFT)
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
IRCCS AOU S.Orsola-Malpighi, Dpt Hospital of Woman and Child
Bologna, Italy
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Children's Hospital of Orange County
Orange, United States
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Université Paris-Saclay
Saint Aubin, France
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
Odense University Hospital
Odense, Denmark
Associate Editor
Pediatric Endocrinology
National Institute of Pediatrics (Mexico)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Pediatric Endocrinology