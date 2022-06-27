daniele zama
IRCCS University Hospital of Bologna Sant Orsola Polyclinic
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Pediatric Infectious Diseases
University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
University Children’s Hospital Bern
Bern, Switzerland
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
Pfizer
New York, United States
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
Amity Institute of Nanotechnology (AINT)
Noida, India
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
Faculty of Medicine, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
Shandong University
Jinan, China
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
Heidelberg University Hospital
Heidelberg, Germany
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
Children’s National Hospital
Washington D.C., United States
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Pediatric Infectious Diseases