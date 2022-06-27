andrea cassidy-bushrow
Henry Ford Health System
Detroit, United States
Associate Editor
Pediatric Obesity
Henry Ford Health System
Detroit, United States
Associate Editor
Pediatric Obesity
Department of Food, Nutrition and Environment Sciences, Faculty of Agricultural and Food Sciences, University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Pediatric Obesity
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Pediatric Obesity
Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Pediatric Obesity
Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Pediatric Obesity
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Pediatric Obesity
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Pediatric Obesity
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Pediatric Obesity
Leeds Beckett University
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Obesity
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
Shenzhen, China
Associate Editor
Pediatric Obesity
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Pediatric Obesity
IRCCS University Hospital of Bologna Sant Orsola Polyclinic
Bologna, Italy
Associate Editor
Pediatric Obesity
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Pediatric Obesity
Integrated University Hospital Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Pediatric Obesity
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Pediatric Obesity
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Pediatric Obesity