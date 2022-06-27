jaume mora
Sant Joan de Déu Hospital
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Pediatric Oncology
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
Associate Editor
Pediatric Oncology
Keck School of Medicine, University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Pediatric Oncology
St. Jude Children's Research Hospital
Memphis, United States
Associate Editor
Pediatric Oncology
National Center for Genomic Analysis, Center for Genomic Regulation (CRG)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Pediatric Oncology
University Hospital Frankfurt
Frankfurt, Germany
Associate Editor
Pediatric Oncology
Irell & Manella Graduate School of Biological Sciences, City of Hope
Duarte, United States
Associate Editor
Pediatric Oncology
Seoul St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Pediatric Oncology
Champions Oncology, Inc.
Baltimore, United States
Associate Editor
Pediatric Oncology
Integrated University Hospital Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Pediatric Oncology
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Pediatric Oncology
University of Texas Southwestern Medical Center
Dallas, United States
Associate Editor
Pediatric Oncology
University of Cape Town and Red Cross War Memorial Children's Hospital
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Pediatric Oncology
Oregon Health and Science University
Portland, United States
Associate Editor
Pediatric Oncology
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Pediatric Oncology
Children’s National Hospital
Washington D.C., United States
Associate Editor
Pediatric Oncology