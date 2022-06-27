julie marchant
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Pediatric Pulmonology
Pediatric Allergy Center, Toyama Red Cross Hospital
Toyama, Japan
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
Institute for Maternal and Child Health Burlo Garofolo (IRCCS)
Trieste, Italy
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
Pfizer
New York, United States
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
The University of Auckland
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Ancona, Italy
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
University Hospital Southampton NHS Foundation Trust
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
Other
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Associate Editor
Pediatric Pulmonology
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Pediatric Pulmonology